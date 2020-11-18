В Украине испытывают военный беспилотник: он нужен разведке и артиллерии – фото

Беспилотник PD-2 проверяют в три этапа: в лаборатории, на земле и в полетных условиях

В Украине проходят испытания образца украинского беспилотного авиакомплекса PD-2, который предназначен для использования разведкой и артиллерией. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил.

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Отмечается, что испытания проводит Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Испытания проходят в три этапа: лабораторный, наземный и летный. Военные ученые проверяют боевые, эксплуатационные и технические характеристики беспилотника на соответствие требованиям ВСУ.

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В Генштабе отмечают, что PD-2 спроектирован для воздушной разведки в инфракрасном и оптическом диапазонах в любое время суток, а также – осуществления корректировки огня артиллерии.

6 ноября конструкторское бюро Луч представило макет разведывательно-ударного беспилотника Сокол-300. Он сможет нести четыре крылатые ракеты.

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Марк Сировой

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