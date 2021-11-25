Вертолет ЧВК Вагнера упал в реку в Африке. Рыбаки всех спасли – СМИ

22 ноября вертолет российских наемников из ЧВК Вагнера упал в реку Убанги возле столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР). Об этом сообщает местное агентство aBangui.com.

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Происшествие произошло около 09:00 утра по местному времени. Вертолет "вагнеровцев" вылетел из лагеря Ру, а затем по неустановленной пока причине потерял высоту над рекой и упал в воду. Находившихся в вертолете спасли местные рыбаки, вертолет утонул.

Погибших при крушении нет, сообщается о двоих серьезно пострадавших.

В сообщении об этом инциденте Agence Afrique пишет, что с декабря 2020 года сотни российских наемников в ЦАР участвуют вместе с национальной армией в операциях против повстанческих групп, которые выступают против правящего режима.

Агентство также напоминает, что эксперты ООН обвиняют военизированные формирования "Вагнера" в серьезных нарушениях прав мирных жителей, и что 1 октября правительство ЦАР признало преступления и пытки, совершенные российскими инструкторами.

16 января 2021 сообщалось, что повстанцы в ЦАР убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика.

1 апреля эксперты ООН заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в ЦАР.

5 октября сообщалось, что ЦАР в боестолкновении убиты трое российских наемников.

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Сергей Бережной

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