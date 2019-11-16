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Военный арсенал в Балаклее не опасен для местных жителей - ВСУ

Военный арсенал в Балаклее не опасен для местных жителей - ВСУ - Фото
Скриншот с видео
16.11.2019, 18:35

Ночью загораний и задымлений не наблюдалось

Военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области, где вчера в результате взрывов погибли два военнослужащих и еще пятеро получили ранения, не представляет угрозы для местных жителей. Об этом сегодня заявил командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский.

Пожар, возникший в результате взрывов на технической территории арсенала, был локализован силами пожарного подразделения воинской части и ГСЧС.

Ночью, по словам Вишевского, загораний и задымлений не наблюдалось.

Также он добавил, что после событий 2017 года территория арсенала очищена почти на 60%. Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не хранятся.

Вчера, около 14:30, в Балаклее раздались взрывы в районе, где находятся склады с боеприпасами. В Генштабе сразу сообщили, что ситуация "контролирована и безопасна". В результате взрывов погибли двое саперов, сообщалось о четырех раненых. ГБР уже начало расследование инцидента.

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Балаклея взрыв арсенал пожар
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