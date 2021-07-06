В береговой компоненте Sea Breeze началась активная фаза: фото

Сегодня, 6 июля, в береговой компоненте учений Sea Breeze началась активная фаза. Об этом сообщает в Facebook ВМС ВСУ.

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После получения боевого приказа многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы ожидания.

Во время марша подразделения ожидает немало вводных. В частности, тактические группы будут отражать засады условного противника, проводить стабилизационные действия и меры по разблокированию маршрутов выдвижения техники.

Тренировки спланированы так, чтобы условия были максимально приближены к боевым. Например, отражение засад будет отрабатываться с применением средств радио-электронной борьбы.

В ВМС ВСУ напомнили, в береговой компоненте участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, морской пехоты США, Вооруженных сил Грузии, Вооруженных сил Молдовы, Госпогранслужбы Украины.

В состав украинских подразделений входят курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Будущие офицеры проходят стажировку на первичных командирских должностях.

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