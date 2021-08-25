Ударный беспилотник турецкого производства Byraktar TB2 снял парад на День Независимости в Киеве с расстояния 10 км. Об этом сообщает Defense Express.

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По данным ресурса, беспилотник вылетел в Киев из Николаева и снимал парад с расстояния более 10 км.

На кадрах запечатлен проход военной техники по Крещатику в честь Дня Независимости. На них видно в том числе и другой дрон Bayraktar TB, который на параде не летал, а был закреплен на платформе.

Отмечается, что снимавший центр Киева беспилотник успешно вернулся в Николаев.

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Марк Сировой

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