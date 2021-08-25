Ударный беспилотник турецкого производства Byraktar TB2 снял парад на День Независимости в Киеве с расстояния 10 км. Об этом сообщает Defense Express.
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По данным ресурса, беспилотник вылетел в Киев из Николаева и снимал парад с расстояния более 10 км.
На кадрах запечатлен проход военной техники по Крещатику в честь Дня Независимости. На них видно в том числе и другой дрон Bayraktar TB, который на параде не летал, а был закреплен на платформе.
Отмечается, что снимавший центр Киева беспилотник успешно вернулся в Николаев.
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- 15 июля 2021 года ВМС Украины получили от Турции модернизированный ударный дрон Bayraktar ТВ2. На "морских" Bayraktar изображена хищная птица. 16 июля модернизированный Bayraktar полетал над Николаевом.
- Вчера в Украине праздновали День Независимости. В Киеве прошел парад на Крещатике и по Днепру, затем состоялся марш защитников Украины. Также прошли корабли в акватории Одессы.
- Президент Владимир Зеленский выступил с поздравительной речью и наградил ряд людей.
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