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Как усиленный флот погранвойск патрулирует границу с Беларусью на Припяти и Днепре – видео видео

08.06.2021, 14:01
Фото - ДПСУ
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Госпогранслужба усилила контроль за границей с Беларусью, в том числе и на речных участках. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Состав флота катеров пограничников усилил корабль Морской охраны UMS-1000 Одесского погранотряда, отмечает mil.in.ua.

"Судна сопровождаются патрульными катерами и контролируются пограничными нарядами. Заход судов на территорию Украины происходит как для транзитного перехода территории нашего государства, так и для движения в украинские порты", – говорят пограничники.

Кроме того, к контрольным мероприятиям также приобщены силы отряда ДОЗОР – они находятся на усилении этого участка границы, а также беспилотники.

Станислав Стороженко
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