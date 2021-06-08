Госпогранслужба усилила контроль за границей с Беларусью, в том числе и на речных участках. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Состав флота катеров пограничников усилил корабль Морской охраны UMS-1000 Одесского погранотряда, отмечает mil.in.ua.
"Судна сопровождаются патрульными катерами и контролируются пограничными нарядами. Заход судов на территорию Украины происходит как для транзитного перехода территории нашего государства, так и для движения в украинские порты", – говорят пограничники.
Кроме того, к контрольным мероприятиям также приобщены силы отряда ДОЗОР – они находятся на усилении этого участка границы, а также беспилотники.
- После захвата режимом Лукашенко борта Ryanair, с которого спецслужбы Беларуси сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу, украинские пограничники начали усиливать систему охраны границы с Беларусью.
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