Испытания первых украинских реактивных снарядов повышенной дальности Тайфун-1 для ракетных систем залпового огня Град прошли успешно. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, на испытаниях, которые прошли на полигоне Широкий лан в Николаевской области, была подтверждена средняя дальность стрельбы и кучность попадания 122-мм снарядов.

Тайфун-1 с осколочно-фугасной боевой частью (18,4 кг) и максимальной дальностью полета до 40 км намерены использовать, помимо Града, также в Вербе и Бересте.

Опытные образцы Тайфун-1 разработаны в КБ Южное. Помимо КБ, к созданию реактивного снаряда привлекли Павлоградский мех- и химзавод, Фотоприбор, ГосНИИ химпродуктов и других участников.

Ранее Украина не изготавливала реактивные снаряды даже старого образца.

КБ Южное работает также над снарядами калибров 220 мм Тайфун-2 для Урагана и 300 мм Тайфун-3 для Смерча.

Смотрите видео: ВСУ испытали новые украинские реактивные системы залпового огня Буревий

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.