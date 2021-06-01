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Минобороны показало испытания новых реактивных снарядов Тайфун-1 для РСЗО Град: видео видео

01.06.2021, 16:58
Тайфун-1 (Фото: Минобороны)
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Испытания первых украинских реактивных снарядов повышенной дальности Тайфун-1 для ракетных систем залпового огня Град прошли успешно. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, на испытаниях, которые прошли на полигоне Широкий лан в Николаевской области, была подтверждена средняя дальность стрельбы и кучность попадания 122-мм снарядов.

Тайфун-1 с осколочно-фугасной боевой частью (18,4 кг) и максимальной дальностью полета до 40 км намерены использовать, помимо Града, также в Вербе и Бересте.

Опытные образцы Тайфун-1 разработаны в КБ Южное. Помимо КБ, к созданию реактивного снаряда привлекли Павлоградский мех- и химзавод, Фотоприбор, ГосНИИ химпродуктов и других участников.

Ранее Украина не изготавливала реактивные снаряды даже старого образца.

  • КБ Южное работает также над снарядами калибров 220 мм Тайфун-2 для Урагана и 300 мм Тайфун-3 для Смерча.

Смотрите видео: ВСУ испытали новые украинские реактивные системы залпового огня Буревий

Наталия Медведева
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тайфун-1 КБ Южное РСЗО Град испытания
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