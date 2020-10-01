Пожары в Луганской области. Самая сложная ситуация вдоль линии разграничения – сводка ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров. Самая сложная ситуация вдоль линии разграничения – на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС назвали семь наиболее сложных участков:

– между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район) горит камыш и сухая растительность на площади более 20 га.

– вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) – распространился до Северодонецка (по данным лесхозов, огонь прошел около 11 000 га).

Эвакуированы 120 человек, в том числе из сел: Муратово – 35 человек (размещены в пгт Новоайдар в школе и больнице), Вороново – 40, Сиротино – 25, Осколоновка – 20 (эвакуированные из трех сел размещены в Северодонецке).

В ГСЧС отмечают, что в настоящее время распространения огня в сторону Северодонецка нет.

– вблизи Ольхового (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

– возле Болотенного (Станично-Луганский район) горит свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

– вблизи сел Лобочеве и Геёвка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

– между селами Чмыровка и Запорожское (Старобельского района) загорелась лесная подстилка на площади около 40 га. Ситуация под контролем.

– пожар, возникший на окраине Смоляниново Новоайдарского района распространяется в направлении Александровки и Гавриловки. Объявлена ​​эвакуация и подготовлены автобусы для ее проведения.

Авиация ГСЧС провела 60 сбросов 246 тонн воды, 2 октября вылет на тушение запланирован на 6:30.

Всего к борьбе с огнем привлечены 1 554 человека и 220 единиц техники, в том числе три самолета АН-32 П и два вертолета ГСЧС. Работают круглосуточно.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию. На 11:30 утра известно о шести жертвах и 12 пострадавших.

В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

Офис генпрокурора сообщил об 11 погибших. Правоохранители отрабатывают четыре версии причин возникновения пожаров.

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