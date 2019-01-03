В России обрушилось еще одно здание - видео

В российском Новочеркасске частично обрушилась стена четырехэтажного административного здания, из него эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Ростовской области.

В здании размещались офисы и боулинг-центр - людей оттуда эвакуировали. Отмечается, что часть помещения, где произошло обрушение, не эксплуатировалась - на первом этаже находилось отделение "Сбербанка", которое не работает более 1,5 лет.

Реклама

В администрации города утверждают, что здание не было аварийным, трещин на нем не наблюдалось. Площадь обрушения составила около 300 кв.м.

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

В Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.

3 января МЧС РФ объявило об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Найдены тела 39 погибших, среди них шестеро детей.