"Акцентированный удар по Киеву". По российским ракетам отработал Patriot – детали

Игнат подчеркнул, что без последствий на земле при работе по баллистическим ракетам не обойтись

Фото: КГВА

Российскую ракетную атаку утром 20 декабря отражала система противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Он подчеркнул, что все российские баллистические ракеты были сбиты, а последствия противовоздушного боя типичны – падение сбитых ракет в виде обломков разных габаритов, возможно, с боевой частью.

Представитель Воздушных сил отметил, что последствия в столице – именно от падения сбитых ракет. Так как прямые попадания баллистики или крылатых ракет приводят к совсем другим последствиям (Одесса, Кривой Рог, Днепр).

"Patriot сбивает воздушные цели, которые летят по баллистической траектории именно во время захода на цель в зоне поражения зенитного ракетного комплекса. Помните, что все сбитое в небе обязательно падает на землю", – подчеркнул Игнат.

Он призвал не игнорировать баллистику и искать максимально безопасные места, соблюдать правила "двух несущих стен", находиться на нижних этажах или в подвалах, так как добежать до укрытия фактически нет времени.

Читайте также: Зеленский назвал Путина "д*******ом" из-за угрозы удара "Орешником"