Депутат от ЕС намерена оплатить лечение захватчика Моста метро

Яна Зинкевич (фото - Facebook)

Депутат фракции Европейская солидарность Яна Зинкевич считает угрожавшего взрывом на Мосту метро Алексея Белько невменяемы и намерена оплатить его лечение. Об этом она написала в Facebook.

"Считаю обвиняемого невменяемым. Будет проводиться экспертиза относительно психического состояния обвиняемого. Считаю содержание под стражей недопустимым, необходимо проведение срочного лечения. Считаю своим долгом защищать ветеранов. Обязуюсь покрыть расходы на лечение, проживание, также другие сопутствующие расходы",- написала она после встречи с обвиняемым.

По словам депутата, Киевский военный госпиталь готов принять Белько уже сегодня.

Помимо этого, Зинкевич намерена взять Белько на поруки. Фото заявления следственному судье она также опубликовала в соцсети.

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Фото: Яна Зінкевич/Facebook

Ранее о намерении взять Белько на поруки заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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