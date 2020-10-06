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Коронавирус. Дарницкий и Соломенский районы – лидеры по заболеваемости: карта

06.10.2020, 09:52
Коронавирус. Дарницкий и Соломенский районы – лидеры по заболеваемости: карта - Фото
Иллюстративное фото: Martin Divisek/ЕРА

За прошедшие сутки скончались шесть человек, госпитализированы 36 пациентов

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 355 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 286. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 36 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома. 

За сутки в столице выздоровели 282 больных COVID-19 (днем ранее  — 399). 

Скончались 6 человек (10).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 25 091 заболевших, 8545 выздоровевших и 436 умерших.

Больше всего больных выявили в Дарницком районе — 50, на втором месте — Соломенский район (47), на третьем — Днепровский (44).

Станислав Стороженко
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