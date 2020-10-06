Коронавирус. Дарницкий и Соломенский районы – лидеры по заболеваемости: карта

За прошедшие сутки скончались шесть человек, госпитализированы 36 пациентов

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 355 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 286. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Были госпитализированы 36 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.

За сутки в столице выздоровели 282 больных COVID-19 (днем ранее — 399).

Скончались 6 человек (10).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 25 091 заболевших, 8545 выздоровевших и 436 умерших.

Больше всего больных выявили в Дарницком районе — 50, на втором месте — Соломенский район (47), на третьем — Днепровский (44).

Вчера в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. Киев по-прежнему остался в желтой зоне.

Украина находится на 13 месте в мире по числу новых заболевших и на 25 по общему числу количеству инфицированных COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине выявили 4348 заболевших коронавирусом.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.