Коронавирус. Дарницкий и Соломенский районы – лидеры по заболеваемости: карта
06.10.2020, 09:52
Иллюстративное фото: Martin Divisek/ЕРА
За прошедшие сутки скончались шесть человек, госпитализированы 36 пациентов
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 355 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 286. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Были госпитализированы 36 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.
За сутки в столице выздоровели 282 больных COVID-19 (днем ранее — 399).
Скончались 6 человек (10).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 25 091 заболевших, 8545 выздоровевших и 436 умерших.
Больше всего больных выявили в Дарницком районе — 50, на втором месте — Соломенский район (47), на третьем — Днепровский (44).
- Вчера в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. Киев по-прежнему остался в желтой зоне.
- Украина находится на 13 месте в мире по числу новых заболевших и на 25 по общему числу количеству инфицированных COVID-19.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 4348 заболевших коронавирусом.
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