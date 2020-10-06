Коронавирус. Украина на 13 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19

Больше всего новых заболевших коронавирусной инфекцией – в Индии, США и Бразилии

За прошедшие сутки в мире выявили 264 209 заболевших COVID-19, умер от болезни 4251 пациент. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (59 893 случая). В первую десятку по числу новых случаев COVID-19 так же входят США (41 576), Бразилия (25 210), Великобритания (12 594), Аргентина (11 242), Россия (10 888), Колумбия (7106), Израиль (5534), Франция (5084) и Нидерланды (4579).

Украина находится на 13 месте по числу новых заболевших (3774) и на 25 по общему числу заболевших (230 236).

За все время пандемии в мире выявили 35 695 407 случаев коронавируса, выздоровел 26 865 091 пациент, умерли 1 045 893.

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

По расчетам службы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, заразиться коронавирусом могли уже до 10% мирового населения.

5 октября глава МОЗ Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

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Денис Юдин

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