Коронавирус. В Киеве 235 новых заболевших COVID-19: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Днепровском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 235 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 244. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – восемь медиков. Госпитализированы 34 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 246 человек, за прошедшие сутки – четыре летальных случая. Всего в столице заболели 15 511 человек, выздоровели 4826 пациентов, за сутки – 75.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский – 2000 заболевших (37 за сутки);

Шевченковский – (35);

Днепровский – 1851 (30);

Соломенский – 1680 (28);

Голосеевский – 1181 (25);

Святошинский – 1341 (18);

Оболонский – 1455 (18);

Дарницкий – 2484 (18);

Печерский – 1319 (15);

Подольский – 1023 (11).

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Денис Юдин

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