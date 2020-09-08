UA

Коронавирус. В Киеве 235 новых заболевших COVID-19: карта по районам

08.09.2020, 10:17
Коронавирус. В Киеве 235 новых заболевших COVID-19: карта по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Днепровском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 235 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 244. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – восемь медиков. Госпитализированы 34 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 246 человек, за прошедшие сутки – четыре летальных случая. Всего в столице заболели 15 511 человек,  выздоровели 4826 пациентов, за сутки – 75.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавиурсом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Деснянский – 2000 заболевших (37 за сутки);
Шевченковский – (35);
Днепровский – 1851 (30);
Соломенский – 1680 (28);
Голосеевский – 1181 (25);
Святошинский – 1341 (18);
Оболонский – 1455 (18);
Дарницкий – 2484 (18);
Печерский – 1319 (15);
Подольский – 1023 (11).

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня

От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
 