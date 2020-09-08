Коронавирус. В Киеве 235 новых заболевших COVID-19: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Днепровском районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 235 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 244. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – восемь медиков. Госпитализированы 34 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 246 человек, за прошедшие сутки – четыре летальных случая. Всего в столице заболели 15 511 человек, выздоровели 4826 пациентов, за сутки – 75.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Днепровском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский – 2000 заболевших (37 за сутки);
Шевченковский – (35);
Днепровский – 1851 (30);
Соломенский – 1680 (28);
Голосеевский – 1181 (25);
Святошинский – 1341 (18);
Оболонский – 1455 (18);
Дарницкий – 2484 (18);
Печерский – 1319 (15);
Подольский – 1023 (11).
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