Коронавирус. В Киеве — 379 случаев заражения коронавирусом: карта по районам

С начала эпидемии лидером по количеству заболевших является Дарницкий район столицы — 2956

За последние сутки в Киеве зафиксировали 379 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 356), об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Станислав Стороженко

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