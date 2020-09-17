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Коронавирус. В Киеве — 379 случаев заражения коронавирусом: карта по районам

17.09.2020, 10:54
Коронавирус. В Киеве — 379 случаев заражения коронавирусом: карта по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

С начала эпидемии лидером по количеству заболевших является Дарницкий район столицы — 2956

За последние сутки в Киеве зафиксировали 379 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 356), об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко

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Был госпитализирован 31 заболевший, остальные находятся на самоизоляции дома. 

Выздоровели 82 человек, всего — 5601.

Умерло 5 жителей Киева, всего — 296

Больше всего заболевших выявили в Дарницком районе — 72, на втором месте — Днепровский район (59), на третьем  Деснянский (55). С начала эпидемии лидером по количеству заболевших является Дарницкий район столицы (2956).

В столице уже зафиксированы 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 

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  • С 14 сентября столица попала в оранжевую эпидемиологическую зону.
  • За прошедшие сутки в Украине появились 3584 новых заболевших коронавирусом, это рекордный показатель за все время эпидемии. 
Станислав Стороженко
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