Коронавирус. В Киеве 73 новых больных за сутки – динамика эпидемии по районам

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 73 человек, что на три случая меньше, чем было днем ранее. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, 28 мужчин (от 22 до 83), три девочки, который год, четыре года и 11 лет, а также девятилетний мальчик.
Инфекциию выявили у троих медиков. Всего госпитализировано восемь новых заболевших за сутки.
Больше всего заболевших было в Швеченковском (15), Святошинском (12), Днепровском (12) и Печерском районах.
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Всего с начала эпидемии в столице выявлено 4325 заболевших, 1391 пациент выздоровел, 98 больных умерли.
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Карта - пресс-служба мэра