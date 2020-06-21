Коронавирус. В Киеве 73 новых больных за сутки – динамика эпидемии по районам

Коронавирус в Киеве (фото - пресс-служба Виталия Кличко)

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 73 человек, что на три случая меньше, чем было днем ранее. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, 28 мужчин (от 22 до 83), три девочки, который год, четыре года и 11 лет, а также девятилетний мальчик.

Инфекциию выявили у троих медиков. Всего госпитализировано восемь новых заболевших за сутки.

Больше всего заболевших было в Швеченковском (15), Святошинском (12), Днепровском (12) и Печерском районах.

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Всего с начала эпидемии в столице выявлено 4325 заболевших, 1391 пациент выздоровел, 98 больных умерли.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит , что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 735 новых больных (841 днем ранее), умерли восемь человек (девять), 103 пациента выздоровели (373).



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Карта - пресс-служба мэра