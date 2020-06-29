Коронавирус. В Киеве второй день подряд снижается суточная заболеваемость

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 45 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 24 случая меньше, чем было днем ранее, передает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
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Больше всего заболевших за сутки выявили в Шевченковском (10), Днепровском (7), Соломенском (5), Оболонском (5) и Голосеевском (5) районах.
Среди новых заболевших было 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, 27 мужчин от 20 до 66 лет и трехлетлетняя девочка. Госпитализировано шесть человек из числа новых заболевших.
За сутки также умерли два человека (днем ранее – четыре) и выздоровели пять пациентов (57).
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Всего за время эпидемии в Киеве зарегистрировали 4980 заболевших и 1552 выздоровевших. По данным Совета нацбезопасности и обороны, умерли 108 горожан с коронавирусом.
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