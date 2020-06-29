Коронавирус. В Киеве второй день подряд снижается суточная заболеваемость

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 45 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 24 случая меньше, чем было днем ранее, передает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Больше всего заболевших за сутки выявили в Шевченковском (10), Днепровском (7), Соломенском (5), Оболонском (5) и Голосеевском (5) районах.

Среди новых заболевших было 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, 27 мужчин от 20 до 66 лет и трехлетлетняя девочка. Госпитализировано шесть человек из числа новых заболевших.

За сутки также умерли два человека (днем ранее – четыре) и выздоровели пять пациентов (57).

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Всего за время эпидемии в Киеве зарегистрировали 4980 заболевших и 1552 выздоровевших. По данным Совета нацбезопасности и обороны, умерли 108 горожан с коронавирусом.

За сутки в Украине выявили почти на 271 заболевшего меньше, чем днем ранее, однако и тестирований было проведено меньше. За все время эпидемии в стране зафиксировали 43 628 заболевших, 1147 пациентов с коронавирусом умерли, а 19 027 человек смогли одолеть недуг.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

Максим Степанов Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин. заявил , что в 27 июня министра здравоохранения

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