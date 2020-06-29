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Коронавирус. В Киеве второй день подряд снижается суточная заболеваемость

Коронавирус. В Киеве второй день подряд снижается суточная заболеваемость - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
29.06.2020, 10:03

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки зарегистрировали в Шевченковском и Днепровском районах

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 45 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 24 случая меньше, чем было днем ранее, передает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Больше всего заболевших за сутки выявили в Шевченковском (10), Днепровском (7), Соломенском (5), Оболонском (5) и Голосеевском (5) районах.

Среди новых заболевших было 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, 27 мужчин от 20 до 66 лет и трехлетлетняя девочка. Госпитализировано шесть человек из числа новых заболевших.

За сутки также умерли два человека (днем ранее – четыре) и выздоровели пять пациентов (57).

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Всего за время эпидемии в Киеве зарегистрировали 4980 заболевших и 1552 выздоровевших. По данным Совета нацбезопасности и обороны, умерли 108 горожан с коронавирусом.

  • За сутки в Украине выявили почти на 271 заболевшего меньше, чем днем ранее, однако и тестирований было проведено меньше. За все время эпидемии в стране зафиксировали 43 628 заболевших, 1147 пациентов с коронавирусом умерли, а 19 027 человек смогли одолеть недуг.
  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • 27 июня министра здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин.

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Марк Сировой
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