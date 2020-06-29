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Коронавирус. Развитие эпидемии COVID-19 по регионам Украины – карта

Коронавирус. Развитие эпидемии COVID-19 по регионам Украины – карта - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
29.06.2020, 09:05

В Украине выявили 43 628 заболевших COVID-19 за время эпидемии. Больше всего больных с коронавирусом зафиксировали во Львовской области и в Киеве

За последние сутки больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено во Львовской и Волынской областях, ни одного диагноза COVID-19 не поставили сразу в пяти областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки больше всего инфицированных было во Львовской (115 новых заболевших) Волынской (84), Ровенской (70) и Закарпатской (66) областях. Ни одного нового заболевшего не было в Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

Львовская область является лидером по общему числу заболевших за все время эпидемии – более 5000 случаев. В Киеве и Черновицкой области выявили более 4500 заболевших, а в Ровенской области – более 3000. Помимо того, в пяти регионах выявили более 2000 заболевших и еще в пяти – более 1000.

Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской, Херсонской, Сумской и Полтавской областях.

Развитие эпидемии коронавируса по регионам Украины:

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Львовская область - 5292 заболевших (115 за сутки);

Киев - 4980 (45);

Черновицкая - 4745 (55);

Ровенская - 3638 (70);

Закарпатская - 2792 (66);

Киевская - 2546 (40);

Ивано-Франковская - 2350 (50);

Волынская - 2312 (84);

Харьковская - 2098 (16);

Тернопольская - 1913 (20);

Винницкая - 1946 (13);

Одесская - 1632 (13);

Житомирская - 1404 (8);

Днепропетровская - 1087 (0);

Хмельницкая - 798 (7);

Кировоградская - 646 (0);

Черкасская - 642 (0);

Запорожская - 570 (2);

Черниговская - 535 (9);

Донецкая - 481 (2);

Николаевская - 442 (6);

Полтавская - 312 (2);

Сумская - 296 (1);

Херсонская - 191 (0);

Луганская - 80 (0).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

За все время эпидемии в Украине выявили 43 628 заболевших, 1147 пациентов с коронавирусом умерли, а 19 027 человек смогли одолеть недуг.

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • 27 июня министра здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин.

Читайте также: Киев все ближе к возвращению строгого карантина – Кличко

Карта - СНБО

Марк Сировой
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Украина коронавирус COVID-19 регионы
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