Коронавирус. Развитие эпидемии COVID-19 по регионам Украины – карта

За последние сутки больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено во Львовской и Волынской областях, ни одного диагноза COVID-19 не поставили сразу в пяти областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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За сутки больше всего инфицированных было во Львовской (115 новых заболевших) Волынской (84), Ровенской (70) и Закарпатской (66) областях. Ни одного нового заболевшего не было в Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.
Львовская область является лидером по общему числу заболевших за все время эпидемии – более 5000 случаев. В Киеве и Черновицкой области выявили более 4500 заболевших, а в Ровенской области – более 3000. Помимо того, в пяти регионах выявили более 2000 заболевших и еще в пяти – более 1000.
Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской, Херсонской, Сумской и Полтавской областях.
Развитие эпидемии коронавируса по регионам Украины:
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Львовская область - 5292 заболевших (115 за сутки);
Киев - 4980 (45);
Черновицкая - 4745 (55);
Ровенская - 3638 (70);
Закарпатская - 2792 (66);
Киевская - 2546 (40);
Ивано-Франковская - 2350 (50);
Волынская - 2312 (84);
Харьковская - 2098 (16);
Тернопольская - 1913 (20);
Винницкая - 1946 (13);
Одесская - 1632 (13);
Житомирская - 1404 (8);
Днепропетровская - 1087 (0);
Хмельницкая - 798 (7);
Кировоградская - 646 (0);
Черкасская - 642 (0);
Запорожская - 570 (2);
Черниговская - 535 (9);
Донецкая - 481 (2);
Николаевская - 442 (6);
Полтавская - 312 (2);
Сумская - 296 (1);
Херсонская - 191 (0);
Луганская - 80 (0).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей.
За все время эпидемии в Украине выявили 43 628 заболевших, 1147 пациентов с коронавирусом умерли, а 19 027 человек смогли одолеть недуг.
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