Коронавирус. За сутки в Киеве зафиксировано 445 новых заболевших – карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировано в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 445 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 422. От болезни вчера умерли 17 человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 16 медиков. 56 пациентов госпитализированы (сутками ранее – 78). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 535 человек, заболели – 28 957. Выздоровели 10 286 пациентов, за сутки – 57.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский – 4346 заболевших (106 за сутки);

Соломенский – 2815 (67);

Оболонский – 3045 (52);

Святошинский – 2325 (51);

Днепровский – 3742 (42);

Печерский – 2265 (37);

Шевченковский – 2106 (33);

Подольский – 2009 (21);

Дарницкий – 4407 (19);

Голосеевский – 1897 (17).

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Денис Юдин

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