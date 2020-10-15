Коронавирус. За сутки в Киеве зафиксировано 445 новых заболевших – карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировано в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 445 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 422. От болезни вчера умерли 17 человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 16 медиков. 56 пациентов госпитализированы (сутками ранее – 78). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 535 человек, заболели – 28 957. Выздоровели 10 286 пациентов, за сутки – 57.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский – 4346 заболевших (106 за сутки);
Соломенский – 2815 (67);
Оболонский – 3045 (52);
Святошинский – 2325 (51);
Днепровский – 3742 (42);
Печерский – 2265 (37);
Шевченковский – 2106 (33);
Подольский – 2009 (21);
Дарницкий – 4407 (19);
Голосеевский – 1897 (17).
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