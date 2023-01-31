Мэру Броваров в помещении горсовета вручили повестку в военкомат – видео

Сегодня в Броварах Киевской области перед заседанием исполнительного комитета городского совета всем членам исполкома, включая мэра города Игоря Сапожко, были вручены повестки в военкомат. Об этом Сапожко сообщил в Telegram.

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"Сегодня перед началом заседания исполнительного комитета вместе с другими членами исполкома получил повестку в Броварской РТЦК и СП (военкомат)", – написал он.

Telegram-канал Трибуна-Бровары обнародовал видео вручения повесток. На нем мужчина в военной форме, представившийся заместителем городского коменданта, говорит, что повестки вручаются "в целях уточнения учетных данных военнообязанных".

На другом видео Сапожко сообщает, что обязательно посетит военкомат, хотя после полномасштабного вторжения уже был там и даже проходил медицинскую комиссию.

Повестки получили также старосты сел Княжичи и Требухов Артем Мороз и Андрей Цахло.

Позже мэр Броваров в своем Telegram написал, что уже посетил военкомат. "Сообщаю, что в военкомат я прибыл уже сегодня и повторно прошел сверку учетных данных. Поэтому приказ наших военных выполнил", – отметил Сапожко.

Недавно начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине немного снизилась по темпам, по сравнению с началом войны, никаких волн нет, а призыв идет по плану Генерального штаба.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет нужды в дополнительной волне мобилизации.

В Генштабе также говорили, что мобилизация в Украине идет по плану без сумбура для комплектования частей ВСУ.

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Вадим Ребрина

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