Обыски в Киеве. Правоохранители пришли еще в один департамент КГГА
Сегодня, 20 мая, в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации проводился обыск. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Как отмечается, постановление об обыске подписал следственный судья Печерского райсуда 14 мая.
По информации КГГА, правоохранители искали табели рабочего времени, ведомости начисления работникам департамента ЖКИ заработной платы и стимулирующей выплаты (надбавки) за 2018-2020 годы.
В Киевской горгосадминистрации усомнились в соблюдении требований подследственности этого дела Государственному бюро расследований, поскольку в департаменте ЖКИ работают чиновники категории "Б" и ниже, а ГБР, согласно ч.4 ст.216 УПК, может заниматься расследованием дел чиновников категории "А".
Также сообщается, что начисление работникам зарплаты и надбавок за 2018-2020 гг. проверила во время ревизии этого года Госаудитслужба, и не нашла нарушений.
- С 12 мая правоохранители провели обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. ГФС проводила обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.
- 13 мая стало известно, что в столице раскрыли схему получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах.
- Кличко назвал массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева "спецоперацией против него лично".
- 20 мая Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете.
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