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Обыски в Киеве. Правоохранители пришли еще в один департамент КГГА

20.05.2021, 23:17
Обыски в Киеве. Правоохранители пришли еще в один департамент КГГА - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Сегодня, 20 мая, в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации проводился обыск. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, постановление об обыске подписал следственный судья Печерского райсуда 14 мая.

По информации КГГА, правоохранители искали табели рабочего времени, ведомости начисления работникам департамента ЖКИ заработной платы и стимулирующей выплаты (надбавки) за 2018-2020 годы.

В Киевской горгосадминистрации усомнились в соблюдении требований подследственности этого дела Государственному бюро расследований, поскольку в департаменте ЖКИ работают чиновники категории "Б" и ниже, а ГБР, согласно ч.4 ст.216 УПК, может заниматься расследованием дел чиновников категории "А".

Также сообщается, что начисление работникам зарплаты и надбавок за 2018-2020 гг. проверила во время ревизии этого года Госаудитслужба, и не нашла нарушений.

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Наталия Медведева
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