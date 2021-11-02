Первый день "локдауна" в Киеве. Полиция зафиксировала около 234 нарушений в транспорте

За первое ноября, первый день Киева в красной зоне, вынесли 234 административных постановлений на нарушителей в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Всего за первое ноября произошло 726 проверок в общественном транспорте и на объектах хозяйственной деятельности. На последних составлено 18 административных протоколов.

В общественном транспорте патрульные провели 482 проверки. Составили 20 админпротоколов, уже по 234 вынесено админпостановления.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн.

СПРАВКА. Протокол фиксирует вероятный факт нарушения, а постановление напрямую привлекает к административной ответственности.

С 21 октября 2021-го в Украине начали действовать новые правила перевозок между областями. Пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или тест.

На 12 железнодорожных вокзалах начали вакцинировать и делать экспресс-тесты.

С 1 ноября в Киеве ужесточили карантин.

Общественный транспорт закрывать не будут, но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверяют документы избирательно.

В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты.

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Владислава Михайленко

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