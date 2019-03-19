Поджог магазина Roshen в Киеве: Задержан еще один подозреваемый

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали возможного сообщника мужчины, подозреваемого в поджоге магазинов Roshen в Оболонском и Печерском районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что о двух мужчинах сообщили полиции свидетели поджога на Оболони.

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Одного из них задержали вчера после того, как он бросил бутылку с зажигательной смесью в фасад магазина Roshen на Крещатике. В полиции говорят, что 53-летний житель Киева является членом "радикальной экстремистской организации", а также, возможно, имеет отношение к аналогичному поджогу на Оболони.

Вторым задержанным является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения. В полиции говорят, что ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.

Расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

18 марта в Киеве возле магазина Roshen, который расположен недалеко от Бессарабского рынка, произошел пожар. По информации полиции, мужчина бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина. Он задержан.

17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".