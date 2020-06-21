Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция отрабатывает две версии по взрыву в доме в Киеве – Аваков

Полиция отрабатывает две версии по взрыву в доме в Киеве – Аваков - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
21.06.2020, 15:00

В полиции считают, что дом в Киеве мог взорваться из-за газа либо детонации взрывного устройства

Полиция рассматривает две версии причины взрыва дома в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следствие считает, что к трагедии мог привести взрыв газа или детонация взрывного устройства.

"Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", - сказал глава МВД.

Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с газом, а в коммунальных учреждениях проходят неотложные обыски.

  • Сегодня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли уже одну погибшую женщину, в полиции заявляют о двух жертвах.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • В мэрии столицы заявили, что эвакуированных жильцов отселят в интернат на Харьковском шоссе. Соседние дома проверят специалисты, а, что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов.

Смотрите также: Взрыв в доме в Киеве. Почти полтысячи человек разбирают завалы – фото, видео

 

 

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
взрыв киев арсен аваков дом позняки соломи крушельницкой
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 