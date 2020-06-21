Полиция отрабатывает две версии по взрыву в доме в Киеве – Аваков

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Полиция рассматривает две версии причины взрыва дома в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

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Следствие считает, что к трагедии мог привести взрыв газа или детонация взрывного устройства.

"Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", - сказал глава МВД.

Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с газом, а в коммунальных учреждениях проходят неотложные обыски.

Сегодня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси. Однако о точной причине говорить рано: не исключаются все версии, вплоть до детонации взрывного устройства. По данным ГСЧС, нашли уже одну погибшую женщину, в полиции заявляют о двух жертвах.

Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net , что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.

, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа. В мэрии столицы заявили, что эвакуированных жильцов отселят в интернат на Харьковском шоссе. Соседние дома проверят специалисты, а, что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов.

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