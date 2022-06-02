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С сегодняшнего дня алкоголь в киевских магазинах продают на три часа дольше

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 12:07
С сегодняшнего дня алкоголь в киевских магазинах продают на три часа дольше - Фото
Алкоголь. Ілюстративне фото: depositphotos.com

В Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

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Ранее алкоголь в столичных магазинах продавался только с 11:00 до 16:00. С сегодняшнего дня, 2 июня, это время продлевается на три часа.

    Поворозник также напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

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    Оксана Житнюк
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    киев алкоголь
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