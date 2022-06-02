С сегодняшнего дня алкоголь в киевских магазинах продают на три часа дольше

В Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

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Ранее алкоголь в столичных магазинах продавался только с 11:00 до 16:00. С сегодняшнего дня, 2 июня, это время продлевается на три часа.

Поворозник также напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

В первый месяц полномасштабной войны в Киеве действовал "сухой закон". С 1 апреля запрет на продажу алкоголя был отменен, но купить его можно было только в течение пяти часов в сутки.

Комендантский час в Киеве с 15 мая установлен с 23:00 до 05:00.

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Оксана Житнюк

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