Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 апреля

1. БАЙДЕН И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОГОВОРИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ПОДРОБНОСТИ. Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский поговорили по телефону (Подробнее).

2. ЛОКДАУН В КИЕВЕ. БИЗНЕСУ РАСШИРЯТ ЛЬГОТЫ И ОБЕЩАЮТ БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ. На ближайшей сессии Киевсовета депутаты рассмотрят проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы на время локдауна (Подробнее).

3. У ЛАВРОВА НАЗВАЛИ "ВЫМЫСЛОМ КИЕВА" ЗАЯВЛЕНИЯ О РИСКЕ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ ВОЙСК РФ В УКРАИНУ. В министерстве иностранных дел России назвали "вымыслом Киева" заявления о возможной подготовке РФ к новому вторжению в Украину (Подробнее).

4. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. РОССИЯ СТРОИТ ГАЗОПРОВОД С НАРУШЕНИЯМИ, ЭТО ГРОЗИТ КАТАСТРОФОЙ: ФОТО. Россия вынуждена проводить достройку Северного потока-2 собственными возможностями, которые сегодня представлены судами, находящихся в предаварийном состоянии и технологически устаревшими (Подробнее).

5. ЕСЛИ ВАМ ДО 60-ТИ И ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДОЗУ ASTRAZENECA, В ФРГ РЕКОМЕНДУЮТ ВТОРУЮ ДРУГОЙ ВАКЦИНОЙ. В Германии, где ранее из-за возможных серьезных "побочек" ограничили группу для вакцинации Oxford-AstraZeneca людьми от 60 лет и старше, разрешили тем, кто младше и уже получил первую дозу этого биопрепарата, вторую давать мРНК-вакциной (Подробнее).

6. УКРАИНА ПЕРЕЖИЛА САМЫЙ КРУПНЫЙ ГОДОВОЙ ОТТОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ. Отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн в 2020 году (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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