У Лаврова назвали "вымыслом Киева" заявления о риске нового вторжения войск РФ в Украину

В министерстве иностранных дел России назвали "вымыслом Киева" заявления о возможной подготовке РФ к новому вторжению в Украину. Об этом пропагандистскому российскому ресурсу РИА Новости сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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"Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", – заявил дипломат страны, которая оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

Высокопоставленный чиновник министерства Сергея Лаврова заявил, что Кремль "рассчитывает, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт", и что "удастся избежать негативного сценария".

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Сегодня на ежедневном брифинге Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что на линии соприкосновения на востоке Украины "действительность весьма пугающая". Кремлевский пропагандист заявил о несуществующих "множественных провокациях" ВСУ.

Песков добавил, что от России "потребуются дополнительные меры по обеспечению ее безопасности", если будет, как выразился кремлевский ресурс ТАСС, "усиление группировки войск НАТО вокруг Украины".

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Евгений Пилипенко

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