У Лаврова назвали "вымыслом Киева" заявления о риске нового вторжения войск РФ в Украину
В министерстве иностранных дел России назвали "вымыслом Киева" заявления о возможной подготовке РФ к новому вторжению в Украину. Об этом пропагандистскому российскому ресурсу РИА Новости сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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"Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", – заявил дипломат страны, которая оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.
Высокопоставленный чиновник министерства Сергея Лаврова заявил, что Кремль "рассчитывает, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт", и что "удастся избежать негативного сценария".
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Сегодня на ежедневном брифинге Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что на линии соприкосновения на востоке Украины "действительность весьма пугающая". Кремлевский пропагандист заявил о несуществующих "множественных провокациях" ВСУ.
Песков добавил, что от России "потребуются дополнительные меры по обеспечению ее безопасности", если будет, как выразился кремлевский ресурс ТАСС, "усиление группировки войск НАТО вокруг Украины".
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. В Пентагоне выразили опасения.
- 31 марта 2021-го РФ отказалась вернуться к режиму прекращения огня с 1 апреля.
- Еврокомандование ВС США привело войска в максимальный уровень боеготовности, а глава Пентагона позвонил в Киев и пообещал, что США "не оставят ее и не допустят агрессии России".
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- Во Франции не верят, что Россия с войсками у границ Украины пойдет на военную эскалацию.
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