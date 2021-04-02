UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Лаврова назвали "вымыслом Киева" заявления о риске нового вторжения войск РФ в Украину

02.04.2021, 13:45
У Лаврова назвали
Фото: depositphotos.com

В министерстве иностранных дел России назвали "вымыслом Киева" заявления о возможной подготовке РФ к новому вторжению в Украину. Об этом пропагандистскому российскому ресурсу РИА Новости сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", – заявил дипломат страны, которая оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

Высокопоставленный чиновник министерства Сергея Лаврова заявил, что Кремль "рассчитывает, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт", и что "удастся избежать негативного сценария".

Тема дня: Путин снова бряцает оружием и угрожает. США обещают помощь Украине: что происходит

Сегодня на ежедневном брифинге Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что на линии соприкосновения на востоке Украины "действительность весьма пугающая". Кремлевский пропагандист заявил о несуществующих "множественных провокациях" ВСУ.

Песков добавил, что от России "потребуются дополнительные меры по обеспечению ее безопасности", если будет, как выразился кремлевский ресурс ТАСС, "усиление группировки войск НАТО вокруг Украины".

Читайте также: Волкер предположил, какую игру затеял Путин со стягиванием войск к границам Украины

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс граница геополитика Крым дмитрий песков мид рф фейк пропаганда дезинформация учения угроза оккупация андрей руденко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 