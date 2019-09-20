Суд арестовал захватчика Моста метро в Киеве

Алексей Белько (скриншот стрима Радио Свобода)

Днепровский суд Киева избрал меру пресечения для Алексея Белько, который угрожал взовравть Моста метро в Киеве, в виде ареста сроком на 60 дней. Трансляцию заседания показывало Радио Свобода.

Согласно решению суда,обвиняемый имеет право выйти из СИЗО под залог в размере 288 000 гривень.

Ранее о намерении взять Белько на поруки заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник спецназа КОРД и депутат от Европейской Солидарности Яна Зинкевич, которая к тому же выступила с инициативой оплатить лечение обвиняемого.