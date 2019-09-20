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Суд арестовал захватчика Моста метро в Киеве

Суд арестовал захватчика Моста метро в Киеве - Фото
Алексей Белько (скриншот стрима Радио Свобода)
20.09.2019, 18:05

Суд удовлетворил позицию прокуратуры

Днепровский суд Киева избрал меру пресечения для Алексея Белько, который угрожал взовравть Моста метро в Киеве, в виде ареста сроком на 60 дней. Трансляцию заседания показывало Радио Свобода.

Согласно решению суда,обвиняемый имеет право выйти из СИЗО под залог в размере 288 000 гривень.

Ранее о намерении взять Белько на поруки заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник спецназа КОРД и депутат от Европейской Солидарности Яна Зинкевич, которая к тому же выступила с инициативой оплатить лечение обвиняемого.

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