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У 20 семинаристов Киево-Печерской Лавры выявили коронавирус - Кличко

У 20 семинаристов Киево-Печерской Лавры выявили коронавирус - Кличко - Фото
Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
27.04.2020, 13:03

По словам мэра столицы Виталия Кличко, всего в Киеве за сутки 32 новых случая заражения COVID-19, один человек умер

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили COVID-19, увеличилось на 32 человека, среди них 20 семинаристов Киево-Печерской Лавры. Об этом cегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71. Из мужчин - 20 семинаристов Киево-Печерской Лавры.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко уточнил, что среди зараженных двое медиков. Зафиксирован один летальный случай случай за минувшие сутки.

Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. "Подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 на сегодня - 1220", - сказал Кличко.

Данные по коронавирусу

Инфографика: kiev.klichko.org

"Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. Чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживлялась", - отметил Кличко.

  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • 13 апреля сообщалось, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса.
  • 16 апреля Кличко отмечал, что еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры медики проверяют на коронавирус, у них взяли образцы на ПЦР-тесты.

Смотрите также: Фанатизм, деньги и теории заговора. Почему Лавра стала эпицентром COVID-19

Арина Толина
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