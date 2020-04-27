У 20 семинаристов Киево-Печерской Лавры выявили коронавирус - Кличко

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили COVID-19, увеличилось на 32 человека, среди них 20 семинаристов Киево-Печерской Лавры. Об этом cегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.
По его словам, заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71. Из мужчин - 20 семинаристов Киево-Печерской Лавры.
Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Кличко уточнил, что среди зараженных двое медиков. Зафиксирован один летальный случай случай за минувшие сутки.
Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. "Подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 на сегодня - 1220", - сказал Кличко.
Инфографика: kiev.klichko.org
"Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. Чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживлялась", - отметил Кличко.
Смотрите также: Фанатизм, деньги и теории заговора. Почему Лавра стала эпицентром COVID-19