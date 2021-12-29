У Кличко призвали киевлян иметь "тревожный чемоданчик": что в нем должно быть
На фоне угрозы нового вторжения России киевлянам желательно иметь "тревожный чемоданчик". Об этом в интервью Главкому заявил замглавы Киевской горгосадминистрации Андрей Крищенко.
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Он отметил, что война идет восьмой год – и эскалация возможна в любой момент.
"Поэтому желательно всегда иметь набор вещей – так называемый "тревожный чемоданчик", который можно быстро взять с собой", – сказал чиновник.
По словам Крищенко в "тревожный чемоданчик" в первую очередь должны входить документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки или двое – консервы или армейский сухпай, который можно купить в интернете.
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Также желательно иметь навыки оказания первой медпомощи, говорит замглавы КГГА. По его словам, необязательно проходить специальные курсы – можно посмотреть обучающие ролики в интернете.
Крищенко отметил, что в случае военной операции и угрозы для Киева завоют сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то поступит объявление и по телефону.
"Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу осветлять. Отмечу, что любое государство, оказавшись в чрезвычайной ситуации, сразу все сделать не сможет… Будет нарушено много обычных связей, условий работы", – предупредил он.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Мэр столицы Виталий Кличко говорит, что Киев готовится к возможному вторжению России, при необходимости в столице могут ввести чрезвычайное положение.
- 27 декабря в КГГА заявили, что в Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориальной обороны. Однако в Минобороны ответили: создание таких штабов не входит в полномочия местной власти.
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