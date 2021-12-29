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У Кличко призвали киевлян иметь "тревожный чемоданчик": что в нем должно быть

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 10:33
У Кличко призвали киевлян иметь
Андрей Крищенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

На фоне угрозы нового вторжения России киевлянам желательно иметь "тревожный чемоданчик". Об этом в интервью Главкому заявил замглавы Киевской горгосадминистрации Андрей Крищенко.

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Он отметил, что война идет восьмой год – и эскалация возможна в любой момент.

"Поэтому желательно всегда иметь набор вещей – так называемый "тревожный чемоданчик", который можно быстро взять с собой", – сказал чиновник.

По словам Крищенко в "тревожный чемоданчик" в первую очередь должны входить документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки или двое – консервы или армейский сухпай, который можно купить в интернете.

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Также желательно иметь навыки оказания первой медпомощи, говорит замглавы КГГА. По его словам, необязательно проходить специальные курсы – можно посмотреть обучающие ролики в интернете.

Крищенко отметил, что в случае военной операции и угрозы для Киева завоют сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то поступит объявление и по телефону.

"Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу осветлять. Отмечу, что любое государство, оказавшись в чрезвычайной ситуации, сразу все сделать не сможет… Будет нарушено много обычных связей, условий работы", – предупредил он.

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Марк Сировой
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киев КГГА андрей крищенко виталий кличко вторжение войска россии тревожный чемоданчик
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