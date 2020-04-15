В КГГА не исключают повторного пожара в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской Зоне отчуждения (Фото - Dronarium Украина/Facebook)

Существует угроза повторного возгорания в Чернобыльской зоне, по состоянию на 15 апреля в Киеве радиационный фон не превышен. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"По оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы исследовать все участки. На некоторых до сих пор наблюдается тление, поэтому пожар может вспыхнуть снова", - отметил Кличко.

По его словам, в Киеве радиационный фон находится в пределах нормы.

"Фон не превышает 0,013 милирентген в час при норме 0,03 миллирентген в час. Об этом свидетельствуют также исследования наших специалистов, так и зарубежных экспертов. Специалисты из Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции подтвердили, что в Киеве нет повышения уровня радиации в результате пожара в зоне отчуждения", - отметил Кличко.

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Он уточнил, что для исследования они использовали собственную систему радиационного контроля.

Кличко сообщил, что полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к пожарам в Чернобыльской зоне. "Человек поджег мусор, и огонь перекинулся на сухую траву, и, как следствие, сгорели сотни гектаров леса", - рассказал мэр Киева.

Минздрав рекомендует украинцам с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы, пока не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

6 апреля в Киевской области установили подозреваемого в поджоге , ему вручили подозрение .

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

14 апреля Фирсов сообщил, что пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сегодня потушить.