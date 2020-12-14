Школьники и студенты колледжей в Киеве начнут второй семестр с дистанционного обучения

Зимние каникулы в школах и внешкольных учреждениях начнутся по графику – с 25 декабря по 10 января. Однако со второго семестра вся работа и обучение будут проходить дистанционно. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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По его словам, если ситуация с заболеваемостью не ухудшится, то уже 25 января образовательные учреждения заработают в обычном режиме.

Мондриевский отметил, что студенты техникумов начнут второй семестр также в дистанционном формате – с 18 до 24 января.

Несмотря на вышеуказанные ограничения, детские сады во время локдауна будут работать в привычном режиме.

9 декабря Кабмин решил усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года: список ограничений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что локдаун могут ввести и безотлагательно, если ситуация ухудшится.

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Станислав Стороженко

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