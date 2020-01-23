СБУ: двое экс-чиновников "торговали" руководящими должностями

Фото - пресс-служба СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в центре Киева двух бывших чиновников, которые якобы "торговали" руководящими должностями в пенитенциарной системе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экс-сотрудник Государственной уголовно-исполнительной службы, по данным следствия, вместе с подельником предлагали потенциальным кандидатам за деньги обеспечить назначение на должности.

"Клиентов" на повышение они подыскивали среди действующих руководителей среднего звена. Подозреваемые ссылались на связи в Минюсте. По информации СБУ, один из фигурантов действительно имеет связи с одним из высокопоставленных чиновников Минюста.

Сейчас следствие проверяет возможную причастность чиновника к схеме.