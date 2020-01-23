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СБУ: двое экс-чиновников "торговали" руководящими должностями

СБУ: двое экс-чиновников "торговали" руководящими должностями - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
23.01.2020, 11:52

СБУ сообщает, что бывшие госслужащие предлагали за $20 000 должность начальника колонии в одной из областей

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в центре Киева двух бывших чиновников, которые якобы "торговали" руководящими должностями в пенитенциарной системе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Экс-сотрудник Государственной уголовно-исполнительной службы, по данным следствия, вместе с подельником предлагали потенциальным кандидатам за деньги обеспечить назначение на должности.

"Клиентов" на повышение они подыскивали среди действующих руководителей среднего звена. Подозреваемые ссылались на связи в Минюсте. По информации СБУ, один из фигурантов действительно имеет связи с одним из высокопоставленных чиновников Минюста. 

Сейчас следствие проверяет возможную причастность чиновника к схеме.

  • Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.
  • 12 января сообщалось, что прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова.
  • 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.
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