В Киеве коронавирусом за сутки заболели 48, всего 396 случаев: инфографика

Количество киевлян, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, за прошедшие сутки в столице зафиксирован еще один летальный случай.
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки - трех, 11 и 15 лет, 24 мужчин от 20 до 82 лет, 12-летний мальчик.
Среди киевлян заболевших за минувшие сутки – пять медиков. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
В больницы столицы госпитализировали 24 пациента, другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.
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