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В Киеве коронавирусом за сутки заболели 48, всего 396 случаев: инфографика

В Киеве коронавирусом за сутки заболели 48, всего 396 случаев: инфографика - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
11.04.2020, 11:51

По словам мэра Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки в столице зафиксирован один летальный случай

Количество киевлян, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, за прошедшие сутки в столице зафиксирован еще один летальный случай.

Количество больных коронавирусом в Киеве на 11 апреля (фото - facebook.com Vitaliy.Klychko)

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки - трех, 11 и 15 лет, 24 мужчин от 20 до 82 лет, 12-летний мальчик.

Среди киевлян заболевших за минувшие сутки – пять медиков. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Районы Киева, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом на 11 апреля (фото - мэр Киева Виталий Кличко)

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента, другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

  • 10 апреля в Киеве было зафиксировано 348 подтвержденных случаев, 13 новых случаев.
  • 10 апреля Киевская облгосадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Арина Толина
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