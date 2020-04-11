В Киеве коронавирусом за сутки заболели 48, всего 396 случаев: инфографика

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Количество киевлян, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, за прошедшие сутки в столице зафиксирован еще один летальный случай.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки - трех, 11 и 15 лет, 24 мужчин от 20 до 82 лет, 12-летний мальчик.

Среди киевлян заболевших за минувшие сутки – пять медиков. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента, другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Киеве было зафиксировано 348 подтвержденных случаев, 13 новых случаев. 10 апреля в

10 апреля Киевская облгосадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху.

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