Варфоломей прибудет в Киев 21 августа. ПЦУ зовет встретить вселенского патриарха
Православная церковь Украины призывает верующих встретить вселенского патриарха Варфоломея, который прибудет в Киев 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.
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"Приглашаем верующих вместе с нами встретить вселенского патриарха, первого среди равных, и в общей молитве вознести благодарность Господу", – сказано в сообщении.
В ПЦУ заявили, что именно благодаря твердой позиции Варфоломея сейчас Украинская православная церковь имеет равные права с другими церквями мира, а украинцы могут молиться на родном языке.
Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу, 21 августа, в 10:00 в Михайловском соборе.
В воскресенье, 22 августа, в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.
СПРАВКА. 5 января 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года". По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.
- 16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха.
- 28 июля 2021-го Варфоломей обратился к украинцам в годовщину крещения Руси – Украины.
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