UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Варфоломей прибудет в Киев 21 августа. ПЦУ зовет встретить вселенского патриарха

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 17:52
Варфоломей прибудет в Киев 21 августа. ПЦУ зовет встретить вселенского патриарха - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Православная церковь Украины призывает верующих встретить вселенского патриарха Варфоломея, который прибудет в Киев 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Приглашаем верующих вместе с нами встретить вселенского патриарха, первого среди равных, и в общей молитве вознести благодарность Господу", – сказано в сообщении.

В ПЦУ заявили, что именно благодаря твердой позиции Варфоломея сейчас Украинская православная церковь имеет равные права с другими церквями мира, а украинцы могут молиться на родном языке.

Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу, 21 августа, в 10:00 в Михайловском соборе.

В воскресенье, 22 августа, в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.

СПРАВКА. 5 января 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года". По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.

Читайте также спецпроект: Первый среди равных. Как устроен православный мир патриарха Варфоломея

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
церковь киев варфоломей софия киевская епифаний пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 