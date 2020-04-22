Вспышка коронавируса. В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь УПЦ МП

Свято-Покровский мужской монастырь (Фото: goloseevo.com.ua)

Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывают на карантин из-за локальной вспышки коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, за последние сутки коронавирус нашли у 12 монахов. Сейчас происходит дезинфекция помещений монастыря.

Читайте также: Под Одессой город закрывают на карантин

Как сообщает пресс-служба монастыря, обитель была закрыта для прихожан с 17 апреля.

Кличко также отметил, что за 21 апреля COVID-19 обнаружили и у монаха Киево-Печерской лавры.

Смотрите также: Фанатизм, деньги и теории заговора. Почему Лавра стала эпицентром COVID-19