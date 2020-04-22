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Вспышка коронавируса. В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь УПЦ МП

Вспышка коронавируса. В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь УПЦ МП - Фото
Свято-Покровский мужской монастырь (Фото: goloseevo.com.ua)
22.04.2020, 12:25

Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 12 монахов Голосеевского монастыря. Его закрывают на карантин

Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывают на карантин из-за локальной вспышки коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, за последние сутки коронавирус нашли у 12 монахов. Сейчас происходит дезинфекция помещений монастыря.

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Как сообщает пресс-служба монастыря, обитель была закрыта для прихожан с 17 апреля.

Кличко также отметил, что за 21 апреля COVID-19 обнаружили и у монаха Киево-Печерской лавры.

  • 13 апреля на карантин закрыли Киево-Печерскую лавру, где на тот момент было 90 заболевших COVID-19.
  • 19 апреля в Святогорской лавре провели Пасхальную службу, несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию. Полиция открыла уголовное дело. 21 апреля из-за службы закрыли на въезд и выезд Донецкую области.
  • На Пасху полиция сообщала, что духовенство Почаевской лавры УПЦ МП нарушило карантин и впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение. 20 апреля город Почаев закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

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Марк Сировой, Александра Шмыкова
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