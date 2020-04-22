Вспышка коронавируса. В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь УПЦ МП

Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывают на карантин из-за локальной вспышки коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, за последние сутки коронавирус нашли у 12 монахов. Сейчас происходит дезинфекция помещений монастыря.
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Как сообщает пресс-служба монастыря, обитель была закрыта для прихожан с 17 апреля.
Кличко также отметил, что за 21 апреля COVID-19 обнаружили и у монаха Киево-Печерской лавры.
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