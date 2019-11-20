19 ноября в Киеве на ул. Зодчих лоб в лоб столкнулись микроавтобус и автомобиль, в результате два человека погибли и 11 были травмированы. Об этом передает ГСЧС.

Сообщение поступило в 23:55. Было установлено, что ДТП произошло с участием Toyota RAV4 и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. По данным ГСЧС, водитель и пассажир автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы. Тело водителя Toyota было зажато между сиденьем и панелью приборов, спасатели извлекли его при помощи специнструмента. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

4 ноября в Киеве на Кольцевой произошла авария , жертвами которой стали три человека.

3 ноября в Киеве в результате ДТП в Голосеевском районе погибла женщина, еще пять человек получили травмы.

Читайте также: 14-летний водитель устроил смертельное ДТП под Киевом: видео