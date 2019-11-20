Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Маршрутка с пассажирами и автомобиль столкнулись лоб в лоб

19 ноября в Киеве на ул. Зодчих лоб в лоб столкнулись микроавтобус и автомобиль, в результате два человека погибли и 11 были травмированы. Об этом передает ГСЧС.

Сообщение поступило в 23:55.  Было установлено, что ДТП произошло с участием Toyota RAV4 и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. По данным ГСЧС, водитель и пассажир автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы. Тело водителя Toyota  было зажато между сиденьем и панелью приборов, спасатели извлекли его при помощи специнструмента. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

  • 4 ноября в Киеве на Кольцевой произошла авария, жертвами которой стали три человека.
  • 3 ноября в Киеве в результате ДТП в Голосеевском районе погибла женщина, еще пять человек получили травмы.

Читайте также: 14-летний водитель устроил смертельное ДТП под Киевом: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, ДТП в Киеве, гибель в дтп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Австралийский город накрыла пылевая буря: видео
Австралийский город накрыла пылевая буря: видео
В пригороде Харькова взорвали банкомат: фото, видео
В пригороде Харькова взорвали банкомат: фото, видео
Как с Филатовым. Зеленскому пообещали мост в Николаеве – видео
Как с Филатовым. Зеленскому пообещали мост в Николаеве – видео
ТЭК Россия перенесла запуск Северного потока-2 на 2020 год
Оцени президента. Что думает бизнес о первых шести месяцах Владимира Зеленского
Люди Оцени президента. Что думает бизнес о первых шести месяцах Владимира Зеленского
Футбол. Яндекс хочет купить права на показ еврокубков в Украине
Медиарынок Футбол. Яндекс хочет купить права на показ еврокубков в Украине
Популярное
фото/видео
Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фото
Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фото
Австралийский город накрыла пылевая буря: видео
Австралийский город накрыла пылевая буря: видео 13:36
В пригороде Харькова взорвали банкомат: фото, видео
В пригороде Харькова взорвали банкомат: фото, видео 12:07
Как с Филатовым. Зеленскому пообещали мост в Николаеве – видео
Как с Филатовым. Зеленскому пообещали мост в Николаеве – видео 11:04
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 