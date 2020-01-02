У Офиса президента открылся бесплатный каток

Возле Офиса президента открылся бесплатный каток. Об этом сообщает Большой Киев.

Отмечается, что прокат коньков бесплатный, также можно приходить со своими коньками; есть шатер, внутри которого можно переобуться, оставить вещи и погреться.

Курить на катке, а также рядом с ним запрещено, рядом патрулируют полицейские, который могут оштрафовать на 200 грн.

Каток открыт с 10:00 до 20:00, сеанс катания один час, а затем перерыв 30 мин на очистку льда. Одновременно может кататься до 40 человек.

следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом. 8 декабря под Офисом президента началась акция "Стража на Банковой", участники разбили перед ОП палатки и обещали "

В ночь с 9 на 10 декабря организаторы акции заявили, что к утру палаточный лагерь будет свернут, поскольку Зеленский " не сдал национальных интересов Украины ".

". Монтировать каток площадью 12 на 24 метра начали 11 декабря, его установили в рамках социального проекта "Зимняя страна на ВДНХ".

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