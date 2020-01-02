У Офиса президента открылся бесплатный каток

Возле Офиса президента открылся бесплатный каток. Об этом сообщает Большой Киев.
Отмечается, что прокат коньков бесплатный, также можно приходить со своими коньками; есть шатер, внутри которого можно переобуться, оставить вещи и погреться.
Курить на катке, а также рядом с ним запрещено, рядом патрулируют полицейские, который могут оштрафовать на 200 грн.
Каток открыт с 10:00 до 20:00, сеанс катания один час, а затем перерыв 30 мин на очистку льда. Одновременно может кататься до 40 человек.
Читайте также: В Киеве откроются шесть бесплатных катков: адреса