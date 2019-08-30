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Как популярность в школе определяет дальнейшую жизнь - ученые

Как популярность в школе определяет дальнейшую жизнь - ученые - Фото
Школа (фото - depositphotos.com)
30.08.2019, 13:40

Исследование показывает, что тем, кого в школе считали "крутыми", трудно устроиться во взрослой жизни

Профессор психологии и нейронаук Университета Северной Каролины Митч Принстейн и другие ученые провели исследование и пришли к выводу, что популярные подростки задают моду на "относительное несущественные вещи": музыку, одежду, секс, алкоголь и наркотики. Об этом говорится в исследовании

Это влияние не всегда дурное: популярные подростки могут подавать и положительный пример. 

Ученые подмечают, что подростки подражают не только популярным ровесникам, но и родителям. 

На репутацию в старших классах, по мнению Принстейна, влияют агрессивность и привлекательная внешность.

Исследование показывает, что тем, кто в школе считался крутым, тяжело устроиться во взрослой жизни. Также у них больше шансов быть уволенными, приобрести зависимость и им труднее построить отношения. 

Это не касается тех, кто имеет привлекательную внешность. Они наоборот окружены вниманием и во взрослой жизни у них чаще бывает крепкое здоровье и выше зарплата. 

Социальный статус в школе во многом определяет успех человека в будущей жизни, подчеркивает Принстейн.

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