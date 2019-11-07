Играют и касаются. Ученые сняли жизнь косаток с дрона: видео

Ученые из Университета Британской Колумбии и Института Хакай три недели наблюдали за косатками северной и южной резидентных популяций. Животных снимали на видео в том числе при помощи дронов. Именно съемка с воздуха помогла увидеть, как часто животные общаются между собой и касаются друг друга. О предварительных результатах исследования сообщается на сайте канадского Университета Британской Колумбии.

Исследователи поставили себе цель - получить подробные данные в том, чем питаются и как охотятся косатки.

К нескольким животным прикрепили GPS-трекеры и датчики скорости. Для оценки количества рыбы в местах обитания косаток использовали гидроакустические приборы. Кроме того исследователи отслеживали свойства воды.

Результаты исследований пока не готовы - собрано очень много материала. Сейчас можно утверждать, что косатки игривы и много общаются между собой. В частности, ученые наблюдали взаимоотношения самки с детенышем в северной популяции.

В середине сентября на пляж курортного города Мар-дель-Плата в Аргентине по неизвестной причине выбросило семь косаток . Местные жители их спасали - видео.

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