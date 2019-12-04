Новости сериалов. Герои DC, "Дракула", "Ведьмак": видео

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Трейлер "Кризиса на бесконечных Землях", дата выхода "Дракулы" и мысли Кавилла о Геральте

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На канале The CW опубликовали новый трейлер кроссовера "Кризис на бесконечных Землях", где в одном проекте соберется множестов героев сериалов по комиксам DC, а также Супермен из фильма 2006 года. 

В ролике можно увидеть Супермена (Брэндон Рут), Стрелу (Стивен Амелл), Флэша (Грант Гастин), Супергерл (Мелисса Бенойст), Бэтвумен (Руби Роуз).

Сериал стартует 8 декабря в таком порядке: "Супергерл" (8 декабря), "Бэтвумен" (9 декабря), "Флэш" (10 декабря), "Стрела" и "Легенды завтрашнего дня" (14 января).

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Стала известна дата премьеры сериала "Дракула", который делают Марка Гэтисса и Стивена Моффата, прославившиеся благодаря "Шерлоку". 

"Дракула" выйдет на телеканале BBC 1 января 2020 года.

Сюжет основан на романе Брэма Стокера, написанном в 1897 году. Главную роль исполнит датчанин Клас Банг, других персонажей играю Джонатан Арис, Марк Гэтисс и Тим Ингалл.

Действие шоу начнется в замке Дракулы в Трансильвании. Потом вампир отправится в викторианский Лондон. В сериале будет уделено внимание противостоянию Дракулы и Ван Хелсинга.

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Актер Генри Кавилл, который играет главную роль в сериале "Ведьмак" назвал своего героя симбиозом Бэтмена и Супермена. Об этом сообщает Comic Book.

"Есть несколько сильные общих черт. Геральт из Ривии словно смесь Супермена и Бэтмена. Он больше, сильнее, быстрее обычного человека, он очень хорош в детективной работе. И он был брошенным сиротой, вырос в чрезвычайно суровых условиях и тренировался с особым усердием. Если вы возьмете двух этих героев и смешаете их, а потом перенесете в фэнтезийную, средневековую обстановку, тогда вы, скорее всего, получите кого-то вроде Геральта из Ривии", - сказал Кавилл.

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Стрим-сервис Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Мессия", в главной роли которого играет Мишель Монахэн ("Настоящий детектив"). 

В центре сюжета - сотрудница ЦРУ Ева Геллер, которая должна выяснить, кем является человек, выдающий себя за спасителя Иисуса. Премьера первого сезона назначена на 1 января 2020 года.

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Теги: сериал, ведьмак, комикс, dc, Дракула
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