Новости сериалов. Герои DC, "Дракула", "Ведьмак": видео

На канале The CW опубликовали новый трейлер кроссовера "Кризис на бесконечных Землях", где в одном проекте соберется множестов героев сериалов по комиксам DC, а также Супермен из фильма 2006 года.

В ролике можно увидеть Супермена (Брэндон Рут), Стрелу (Стивен Амелл), Флэша (Грант Гастин), Супергерл (Мелисса Бенойст), Бэтвумен (Руби Роуз).

Сериал стартует 8 декабря в таком порядке: "Супергерл" (8 декабря), "Бэтвумен" (9 декабря), "Флэш" (10 декабря), "Стрела" и "Легенды завтрашнего дня" (14 января).

Стала известна дата премьеры сериала "Дракула", который делают Марка Гэтисса и Стивена Моффата, прославившиеся благодаря "Шерлоку".

"Дракула" выйдет на телеканале BBC 1 января 2020 года.

Сюжет основан на романе Брэма Стокера, написанном в 1897 году. Главную роль исполнит датчанин Клас Банг, других персонажей играю Джонатан Арис, Марк Гэтисс и Тим Ингалл.

Действие шоу начнется в замке Дракулы в Трансильвании. Потом вампир отправится в викторианский Лондон. В сериале будет уделено внимание противостоянию Дракулы и Ван Хелсинга.

Your New Year is gonna suck but never fear... #Dracula , a three day reign of terror, starts 1st January on BBC One and BBC iPlayer. pic.twitter.com/SNuSUjQoEO

Актер Генри Кавилл, который играет главную роль в сериале "Ведьмак" назвал своего героя симбиозом Бэтмена и Супермена. Об этом сообщает Comic Book.



"Есть несколько сильные общих черт. Геральт из Ривии словно смесь Супермена и Бэтмена. Он больше, сильнее, быстрее обычного человека, он очень хорош в детективной работе. И он был брошенным сиротой, вырос в чрезвычайно суровых условиях и тренировался с особым усердием. Если вы возьмете двух этих героев и смешаете их, а потом перенесете в фэнтезийную, средневековую обстановку, тогда вы, скорее всего, получите кого-то вроде Геральта из Ривии", - сказал Кавилл.

“I have not seen any Snyder cut.”



Henry Cavill and I geek out about our shared love for @ZackSnyder’s masterful MAN OF STEEL, his idea for future of his Superman character & how is character in THE WITCHER is a combination of Batman & Superman!#ReleaseTheSnyderCut #TheWitcher pic.twitter.com/xg6WWKVRAB