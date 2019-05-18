В Тель-Авиве начался финал Евровидения 2019: онлайн-трансляция

В Тель-Авиве, Израиль, начался гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2019. Он определит победителя этого года и страну, которая будет принимать конкурс в 2020 году.

Прямую трансляцию ведет UA: Перший.

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В финале выступят 26 представителей стран-участниц.

Во втором полуфинале выступало 18 конкурсантов, в финал прошли 10 из них.

Это представители стран: 1. Швейцария: Luca Hänni — She Got Me. 2. Дания: Leonora — Love Is Forever. 3. Швеция: John Lundvik — Too Late For Love. 4. Мальта: Michela — Chameleon. 5. Россия: Sergey Lazarev — Scream. 6.Албания: Jonida Maliqi — Ktheju tokës. 7. Норвегия: KEiiNO — Spirit in the Sky. 8. Нидерланды: Duncan Laurence — Arcade. 9. Северная Македония: Tamara Todevska — Proud. 10. Азербайджан: Chingiz — Truth.

Также в финале выступит американская певица Мадонна.