Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 30 декабря

Украина вернула из плена 189 человек, Байден объявил о новой помощи для Украины, Сибига посетил Сирию

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Зеленского)

1. Украина вернула из российского плена 189 человек, в том числе "азовцев" – фото. В понедельник, 30 декабря, в результате обмена Украина вернула из российского плена 189 человек – 187 военных и двух гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

2. Байден объявил о выделении $2,5 млрд военной помощи Украине. Президент США Джо Байден объявил о предоставлении $2,5 млрд военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

3. Сибига в Сирии встретился с главой новой администрации страны – фото. Министр иностранных дел Андрей Сибига 30 декабря прибыл в Сирию, где встретился с лидером новой администрации Ахмедом Аль-Шараа. Об этом он сообщил на своей странице в сети Х (Twitter).

4. Минюст возобновил работу нотариальных реестров после кибератаки. Министерству юстиции удалось возобновить работу первых государственных реестров, поврежденных в результате российской кибератаки 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

5. Украина получила в бюджет $41,7 млрд внешнего финансирования в 2024 году. Треть – гранты. В государственный бюджет поступило $41,7 млрд внешнего финансирования в 2024 году, из них – $12,6 млрд гранты на безвозвратных условиях. Остальные – кредиты на льготных условиях, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

6. Словакия в ответ на критику Зеленского посоветовала Украине "не искать новых врагов". Министерство иностранных дел Словакии заявило, что Украине "следует воздерживаться от создания новых врагов". Так в ведомстве отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо, угрожая прекратить поставлять электроэнергию в Украину, открыл "второй энергетический фронт".

7. Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом. Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной по защите прав военнослужащих и членов их семей. Об этом он сообщил в соцсетях.

8. Прокачка газа в Украине с 1 января подорожает в четыре раза из-за нулевого транзита. С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Такое решение на заседании 30 декабря приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики в связи с прекращением транзита российского газа.

9. Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА. В понедельник, 30 декабря, президент Владимир Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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