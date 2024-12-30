Дев’ять головних новин України та світу на 21:00 30 грудня

Україна повернула з полону 189 людей, Байден оголосив про нову допомогу для України, Сибіга відвідав Сирію

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Зеленського)

1. Україна повернула з російського полону 189 людей, зокрема "азовців" – фото. У понеділок, 30 грудня, в результаті обміну Україна повернула з російського полону 189 людей – 187 військових і двох цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

2. Байден оголосив про виділення $2,5 млрд військової допомоги Україні. Президент США Джо Байден оголосив про надання $2,5 млрд військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

3. Сибіга у Сирії зустрівся з головою нової адміністрації країни – фото. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30 грудня прибув до Сирії, де зустрівся з лідером нової адміністрації Ахмедом Аль-Шараа. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х (Twitter).

4. Мін'юст відновив роботу нотаріальних реєстрів після кібератаки. Міністерству юстиції вдалося відновити роботу перших державних реєстрів, пошкоджених внаслідок російської кібератаки 19 грудня. Про це повідомила пресслужба міністерства.

5. Україна отримала до бюджету $41,7 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році. Третина – гранти. До державного бюджету надійшло $41,7 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році, з них – $12,6 млрд гранти на безповоротних умовах. Решта – кредити на пільгових умовах, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

6. Словаччина у відповідь на критику Зеленського порадила Україні "не шукати нових ворогів". Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що Україні "слід утримуватися від створення нових ворогів". Так у відомстві відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про те, що прем’єр країни Роберт Фіцо, погрожуючи припинити постачати електроенергію в Україну, відкрив "другий енергетичний фронт".

7. Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсманкою. Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це він повідомив у соцмережах.

8. Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит. З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу.

9. Зеленський звільнив очільників Київської та Полтавської ОВА. У понеділок, 30 грудня, президент Володимир Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

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