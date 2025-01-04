Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 4 января

Неизвестные дроны атаковали Россию, двое десантников ВСУ взяли в плен 14 оккупантов и другие новости

Украинские военные (Фото: ТрО ВСУ)

1. В пять областей России прилетели беспилотники самолетного типа – видео. В ночь на 4 января Россию атаковали беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 16 якобы сбитых дронов.

2. Двое украинских десантников без боя взяли в плен 14 оккупантов – видео. Двое военных из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Вооруженных Сил Украины взяли в плен 14 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады и опубликовала соответствующее видео.

3. Милитарный: В 2024 году Силы обороны потеряли контроль над более чем 3600 км² территории. В течение 2024 года Силы безопасности и обороны потеряли контроль над более чем 3600 км² территории Украины, или 20 км² в сутки. Об этом сообщило онлайн-медиа Милитарный со ссылкой на данные сервиса DeepState.

4. ГУР: В России подорвали капитана, причастного к атаке на Грозу, где погибли 59 человек. В результате взрыва в Ивановской области России в критическом состоянии находится российский военнослужащий, причастный к ракетной атаке на село Гроза Харьковской области осенью 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

5. ГУР поздравило Буданова с днем рождения новой кибератакой на РФ – источник. В день рождения руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова киберспециалисты атаковали российский Регионтранссервис и вывели из строя все сервисы. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

6. Десантники палят россиян под Кураховым, но фронт сильно сдвинулся – видео и карта боев. 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада показала видео уничтожения российских оккупантов. Десантники выполняют боевые задачи на Кураховском направлении, где постоянно атакует враг.

7. Россия уже запускает больше имитаторов, чем ударных дронов: детали новой атаки. В ночь на 4 января (с 19:00 3 января) Россия запустила по Украине 81 ударный дрон и беспилотники-имитаторы. Почти все сбиты или локационно потеряны, однако есть последствия уничтожения вражеских целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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