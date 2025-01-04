Сім головних новин України та світу на 22:00 4 січня

Невідомі дрони атакували Росію, двоє десантників ЗСУ взяли в полон 14 окупантів та інші новини

Українські військові (Фото: ТрО ЗСУ)

1. У п'ять областей Росії прилетіли безпілотники літакового типу – відео. У ніч проти 4 січня Росію атакували безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 16 нібито збитих дронів.

2. Двоє українських десантників без бою взяли у полон 14 окупантів – відео. Двоє військових з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних Сил України взяли у полон 14 російських окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади й опублікувала відповідне відео.

3. Мілітарний: У 2024 році Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території. Протягом 2024 року Сили безпеки та оборони втратили контроль над понад 3600 км² території України, або 20 км² на добу. Про це повідомило онлайн-медіа Мілітарний із посиланням на дані сервісу DeepState.

4. ГУР: У Росії підірвали капітана, причетного до атаки на Грозу, де загинули 59 людей. Унаслідок вибуху в Івановській області Росії у критичному стані перебуває російський військовослужбовець, причетний до ракетної атаки на село Гроза Харківської області восени 2023 року. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

5. ГУР привітало Буданова з днем народження новою кібератакою на РФ – джерело. У день народження керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова кіберфахівці атакували російський Регіонтранссервіс та вивели з ладу всі сервіси. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

6. Десантники палять росіян під Кураховим, але фронт сильно зсунувся – відео і мапа боїв. 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада показала відео знищення російських окупантів. Десантники виконують бойові завдання на Курахівському напрямку, де невпинно атакує ворог.

7. Росія вже запускає більше імітаторів, ніж ударних дронів: деталі нової атаки. У ніч проти 4 січня (із 19:00 3 січня) Росія запустила по Україні 81 ударний дрон і безпілотники-імітатори. Майже все збито або локаційно втрачено, проте є наслідки від знищення ворожих цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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