Семь главных новостей Украины и мира на 23:00 2 апреля

Россияне убили людей в Кривом Роге, в РФ разбился стратегический бомбардировщик и другие новости

Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

1. Россия ударила по предприятию в Кривом Роге: погибли четыре человека, есть раненые. Днем 2 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, повреждено предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

2. В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, пилот погиб. В среду, 2 апреля, в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщило Министерство обороны государства-агрессора.

3. Зеленский отметил работу днепровских медиков: Спасены 96% раненых военных. Президент Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Днепре, отметил работу местных медиков: из 40 000 находившихся на лечении раненых военных они спасли 96%.

4. Федоров рассказал, как украинский робот Ardal спас раненых бойцов из "серой зоны" – видео. Украинский наземный роботизированный комплекс Ardal спас раненых военных, которых не удавалось унести из так называемой серой зоны. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

5. Украинцам вернут почти миллион гривень за ошибочно начисленную коммуналку. С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в 32 случаях (88,9%) выявили нарушения.

6. Половина членов Сената США выступают за санкции против России, уже готов законопроект. 50 членов Сената США из 100, в том числе и республиканцы, выступают за введение санкций против России в случае отказа от мирного соглашения о прекращении войны против Украины. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на заявление сенаторов.

7. Харьков массированно атаковали российские беспилотники: 15 попаданий – фото. В ночь на 2 апреля Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки, предварительно, пострадали восемь человек, погибших нет. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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