Сім головних новин України та світу на 23:00 2 квітня

Росіяни вбили людей у Кривому Розі, у РФ розбився стратегічний бомбардувальник та інші новини

Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантів)

1. Росія вдарила по підприємству у Кривому Розі: загинули чотири людини, є поранені. Вдень 2 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, пошкоджено підприємство. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

2. В Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, пілот загинув. У середу, 2 квітня, в Росії зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресора.

3. Зеленський відзначив роботу дніпровських медиків: Урятовано 96% поранених військових. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Дніпрі, відзначив роботу місцевих медиків: з 40 000 поранених військових, які перебували на лікуванні, вони врятували 96%.

4. Федоров розповів, як український робот Ardal врятував поранених бійців із "сірої зони" – відео. Український наземний роботизований комплекс Ardal врятував поранених військових, яких не вдавалося забрати з так званої сірої зони. Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

5. Українцям повернуть майже мільйон гривень за помилково нараховану комуналку. З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Як йдеться у повідомленні пресслужби відомства, у 32 випадках (88,9%) виявили порушення.

6. Половина членів Сенату США виступають за санкції проти Росії, вже готовий законопроєкт. 50 членів Сенату США зі 100, зокрема і республіканці, виступають за введення санкцій проти Росії у разі відмови від мирної угоди про припинення війни проти України. Про це повідомляє газета The Washington Times із посиланням на заяву сенаторів.

7. Харків масовано атакували російські безпілотники: 15 влучань – фото. У ніч проти 2 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки, попередньо, постраждали вісім людей, загиблих немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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