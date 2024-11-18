Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 18 ноября

Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС)

1. Россия ударила ракетой "Искандер-М" по Одессе: 10 погибших и 39 пострадавших. Армия России днем 18 ноября ударила ракетами по Одессе. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, есть погибшие и пострадавшие.

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2. Умеров: Россия наращивает численность войск и создает новые бригады. Российские оккупационные войска наращивают численность и создают новые бригады. Об этом на брифинге в Киеве сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Радио Свобода.

3. Зеленский 19 ноября представит в Раде внутренний План устойчивости – источники. Президент Владимир Зеленский представит внутренний план устойчивости в Верховной Раде. Это LIGA.net подтвердили три собеседника в парламенте: двое в Слуге народа и один в Голосе.

4. Эрдоган надеется уговорить Зеленского заморозить войну – Bloomberg. Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен представить свое предложение о замораживании российско-украинской войны на нынешних позициях. Свое видение он выложит во время встречи лидеров G20 в Рио-де-Жанейро 18 ноября, передает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами турецкого лидера.

5. Экономика Украины выросла на 4,2% за 10 месяцев, но годовой рост в октябре замедлился. Экономика Украины увеличилась на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года. В октябре годовой рост ВВП замедлился до 1,3% по сравнению с сентябрьским общим ростом в 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

6. Bild: Германия передаст Украине 4000 "мини-Taurus", Писториус подтвердил. Германия готовится передать Украине современные дроны-камикадзе, отличающиеся сходством с дальнобойными ракетами Taurus из-за своей высокой эффективности и устойчивости к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники, а также слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

7. Графики отключений света 19 ноября будут действовать по всей Украине. Во вторник, 19 ноября, во всех областях Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщило акционерное общество "Укрэнерго".

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