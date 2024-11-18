Сім головних новин України та світу на 21:00 18 листопада

Наслідки удару по Одесі (Фото: ДСНС)

1. Росія вдарила ракетою "Іскандер-М" по Одесі: 10 загиблих та 39 постраждалих. Армія Росії вдень 18 листопада вдарила ракетами по Одесі. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є загиблі та постраждалі.

2. Умєров: Росія нарощує чисельність військ та створює нові бригади. Російські окупаційні війська нарощують чисельність та створюють нові бригади. Про це на брифінгу в Києві повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Радіо Свобода.

3. Зеленський 19 листопада представить у Раді внутрішній План стійкості – джерела. Президент Володимир Зеленський представить внутрішній План стійкості у Верховній Раді. Це LIGA.net підтвердили три співрозмовники у парламенті: двоє у Слузі народу та один у Голосі.

4. Ердоган сподівається вмовити Зеленського заморозити війну – Bloomberg. Президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір представити свою пропозицію щодо заморожування російсько-української війни на нинішніх позиціях. Своє бачення він викладе під час зустрічі лідерів G20 у Ріо-де-Жанейро 18 листопада, передає Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із планами турецького лідера.

5. Економіка України зросла на 4,2% за 10 місяців, але річне зростання у жовтні сповільнилося. Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року. У жовтні річне зростання ВВП сповільнилося до 1,3%, порівняно з вересневим загальним зростанням у 3,8%. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

6. Bild: Німеччина передасть Україні 4000 "міні-Taurus", Пісторіус підтвердив. Німеччина готується передати Україні сучасні дрони-камікадзе, які відзначаються схожістю з далекобійними ракетами Taurus через свою високу ефективність і стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це пише Bild, посилаючись на власні джерела, а також на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

7. Графіки відключень світла 19 листопада діятимуть по всій Україні. У вівторок, 19 листопада, у всіх областях України будуть діяти графіки відключення світла. Про це повідомило акціонерне товариство "Укренерго".

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